Обманутые дольщики в Хабаровском крае получат жилье до октября 2021 года

Проблема обманутых дольщиков в Хабаровском крае должна быть решена до октября 2021 года. Соответствующую цель поставил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв на очередном заседании рабочей группы по этой проблеме.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, власти готовы оказать помощь и собственникам, и застройщикам. Например, компании «Диалог» планируется выделить средства из федерального Фонда защиты прав дольщиков. Для этого свои требования должны предъявить все кредиторы. Им нужно успеть до 20 ноября.

Дома на улице Панфиловцев в Хабаровске подрядчик перестал строить из-за нехватки материалов. С домом на улице Карла Маркса на 217 квартир возникла проблема другого характера — выяснилось, что здание стоит на неразграниченной территории.

Решить проблему обманутых дольщиков в регионе планируется через год.

На сегодняшний день на территории Хабаровского края числятся 1,2 тыс. человек, обманутых при долевом строительстве жилья.

23 октября сообщалось, что правительство России разрешило обманутым дольщикам повторно использовать маткапитал. Речь идет о тех участниках долевого строительства, которые получили компенсацию вместо готового жилья.

Раньше вложившие материнский капитал в новое жилье дольщики и получившие из-за банкротства застройщика вместо квартиры компенсацию были вынуждены возвращать средства в Пенсионный фонд России (ПФР).