Адвокат заявил о готовности Дрожжиной вернуть имущество семье Баталова

Актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Юрий Цивин, которых обвинили в мошенничестве, готовы были сегодня же вернуть вс` имущество семье народного артиста СССР Алексея Баталова. Об этом в четверг, 29 октября, заявил адвокат семейной четы Анатолий Кучерена.

Однако родственники артиста, по словам юриста, отказываются встретиться в студии Никиты Михалкова с его клиентами, чтобы осудить данный вопрос.

«Мы предложили в присутствии следователя и нотариуса разорвать договор ренты, вернуть всё имущество, однако они отказываются, говорят, что мы не будем встречаться, не хотим. Если не хотите, тогда зачем обращались в правоохранительные органы с заявлением?» — цитирует его «РИА Новости».

26 октября Хамовнический суд Москвы не стал арестовать Дрожжину и ее супруга по делу об имуществе семьи Баталова, несмотря на соответствующее требование следствия. Им избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В этот же день старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова сообщила, что супругам предъявили обвинение.

По информации следствия, вдову скончавшегося три года назад Баталова Гитану Леонтенко и его дочь Марию обманным путем лишили доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммы денег.

16 октября женщину и ее дочь признали потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве. Отмечалось, что были запрошены регистрационные дела по объектам недвижимости, в финансово-кредитные организации направлены запросы о предоставлении выписок по всем расчетным счетам и проведена выемка книги регистрационных действий нотариуса.

В середине сентября Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве. Члены семьи Баталова подали заявление в полицию, утверждая, что семью обманом лишили имущества, а сделали это якобы близкие друзья артиста, которые опекали его в последние годы, — Дрожжина и Цивин. Как оказалось, у них имелась доверенность на недвижимость родных Баталова. Документ они оформили по просьбе самого актера, чтобы таким образом помогать его жене и дочери.

Алексей Баталов — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Он был актером Центрального театра Российской армии, МХАТ имени Горького, снимался в фильмах «Москва слезам не верит», «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дама с собачкой» и др.