Мобильный комплекс «Взрослое здоровье» курсирует в Тульской области

Врачи мобильного комплекса «Взрослое здоровье» посетили поселок Ревякино Тульской области. Жители прошли флюорографию, посетили офтальмолога. Женщины смогли получить консультацию гинеколога и сделать маммографию.

В поселковой поликлинике жителей принимали кардиолог, эндокринолог и врач функциональной диагностики, передает ИА «Тульские известия». «Пациентов для осмотра в мобильном комплексе заранее определяют врачи районной поликлиники. Это жители, имеющие хронические заболевания, которые нуждаются в консультации областных специалистов», — пояснила эндокринолог Тульской областной больницы Татьяна Куликова.

Напомним, частные клиники региона начнут оказывать медицинские услуги пенсионерам. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее в Туле капитально отремонтировали поликлинику № 3 детской городской клинической больницы и открыли в ней бассейн. Направления на занятия выдает врач лечебно-физкультурного кабинета. В первую очередь места предоставляются детям с хроническими заболеваниями, неврологическими проблемами или болезнями опорно-двигательного аппарата.