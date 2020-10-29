Омбудсмен Москвы изучит инцидент с облившимся бензином таксистом

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила в четверг, 29 октября, о намерении разобраться с ситуацией с таксистом, который пришел к офису «Яндекс.Такси» и облился бензином.

«Не выплачивают зарплату, да. Если не выплачивают зарплату — мы вмешиваемся. Мы будем разбираться в этой истории, вне всякого сомнения, какой агрегатор, кто не выплачивает зарплату», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что неизвестный мужчина, угрожая покончить с собой в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, потребовал позвать ему генерального директора организации, передает RT.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину. Его зовут Михаил П. и раньше он работал в «Яндекс.Такси», но недавно у него произошел конфликт с работодателем. По словам задержанного, ему не выплачивали заработную плату, а затем и вовсе отключили от сервиса. В офис компании он пришел, чтобы переговорить с ее гендиректором, сообщается на сайте kp.ru.

Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

«Яндекс.Такси» прокомментировала «Известиям» произошедшее. В компании рассказали, что Михаил пришел к закрытому офису, разбил окно и залез внутрь. После этого охрана вызвала полицию. Михаил представился водителем, выполняющим заказы «Яндекс.Такси» и потребовал разговора с руководством.