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В «Яндекс.Такси» рассказали о ЧП с угрожавшим в офисе самоубийством мужчиной

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Компания «Яндекс.Такси», в офис которой ранее, 29 октября, пришел мужчина и начал угрожать самоубийством, прокомментировала «Известиям» произошедшее.

«Михаил пришел к закрытому офису, разбил окно, залез внутрь. Охрана вызвала полицию. Михаил представился водителем, который выполняет заказы «Яндекс.Такси» и потребовал разговора с руководством сервиса», — рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел утром в четверг. Как стало известно, мужчину зовут Михаил П., раньше он работал таксистом в компании, но недавно у него произошел конфликт с работодателем. По словам задержанного, ему не выплачивали заработную плату, а затем и вовсе отключили от сервиса. В офис компании он пришел, чтобы переговорить с генеральным директором.

Также мужчина рассказал, что его мать и брат больны. Он заявил о том, что сервис блокирует его не впервые, однако на этот раз он потерял терпение и не видит иного выхода. Позже правоохранители, прибывшие на место, задержали мужчину. Причины произошедшего устанавливаются.

По информации «Яндекса», водитель не был заблокирован в сервисе, работал на линии в сентябре и октябре. Все выплаты ему осуществлялись в срок и в полном объеме, добавили в пресс-службе. Компания не будет настаивать на аресте водителя.

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