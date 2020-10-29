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Air Serbia возобновит авиасообщение с Россией 9 ноября

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Сербская авиакомпания Air Serbia приняла решение возобновить перелеты между Белградом и Москвой с 9 ноября. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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«С 9 ноября мы возобновляем рейсы из Белграда в столицу России, они будут осуществляться дважды в неделю ― по понедельникам и пятницам», ― говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В России международные пассажирские авиаперевозки прекратились в марте из-за пандемии COVID-19. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

С середины октября стали возможны рейсы на Кубу и в Сербию, с ноября возобновится сообщение с Японией.

Полеты пока возможны только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы.

В мае правительство постановило выделить из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей для поддержки авиакомпаний, пострадавших от коронавируса. В конце сентября стало известно о планах кабмина дополнительно поддержать региональных авиаперевозчиков.

В октябре авиакомпании попросили правительство выделить дополнительные субсидии в размере 50 млрд рублей на фоне продолжающейся пандемии.

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