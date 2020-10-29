Производство конденсатов и драйкулеров запустят в ОЭЗ «Липецк»

Компания «СЭСТ-ЛЮВЭ», резидент ОЭЗ «Липецк», приступает к производству воздушных конденсатов и драйкулеров ЛЮ-ВЭ длиной до 13,5 м. Это серьезный шаг в сторону импортозамещения иностранной продукции. Воздушные конденсаторы и сухие градирни (драйкулеры) применяют для промышленных холодильных установок и в проектах промышленного кондиционирования.

Объем инвестиций в проект составит на первом этапе около €1,5 млн, общий объем инвестиций составит порядка €3 млн. Об этом информирует Lipetskmedia. Линия по производству конденсаторов и драйкулеров на Липецком заводе позволит полностью закрыть потребность в воздушных теплообменниках для любого холодильного объекта в России.

На территории особой экономической зоны «Центр» в Воронежской области построят таможенный пост. Проект терминала разработают за 9 млн рублей. На территории должны разместиться административное здание, автомобильный контрольно-пропускной пункт, а также КПП для прохода физических лиц, бокс досмотра на одно транспортное средство площадью не менее 300 кв. м, досмотровая площадка и другие объекты.