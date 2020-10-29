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Заявление России по делу ЮКОСа рассмотрят в Нидерландах 30 октября

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Верховный суд Нидерландов рассмотрит заявление России о приостановке исполнения решений арбитража по делу ЮКОСа в пятницу, 30 октября. Об этом 29 октября сообщил уполномоченный РФ при ЕСПЧ — замминистра юстиции России Михаил Гальперин.

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«Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее, 19 июня, стало известно, что Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению кассационную жалобу РФ на решение Апелляционного суда Гааги о выплате $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа. Инстанция приняла жалобу, опираясь на мнение прокуратуры Нидерландов, уточнили в Минюсте России.

Россия обжаловала решение Апелляционного суда Гааги в середине мая. Тогда в Минюсте обратили внимание на тот факт, что инстанция не учла нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Так, бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа получили контроль над активами путем доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за приватизацию.

Кроме того, в Минюсте указали на то, что Апелляционный суд Гааги не учел доказанного ухода компании от налогов и «практически полностью проигнорировал» факты использования ЮКОСом фирм-однодневок в регионах с льготным налогообложением.

18 февраля инстанция постановила, что Россия обязана выплатить более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. Апелляционный суд Гааги удовлетворил требование экс-акционеров компании отменить решение Окружного суда Гааги и восстановил решение о выплате средств.

Нефтяная компания существовала с 1993 по 2007 год. В 2003-м руководителям ЮКОСа предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В результате к длительным срокам заключения были приговорены владельцы и руководители компании, в том числе Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. 1 августа 2007 года ЮКОС признали банкротом.

Иностранных акционеров это не устроило, и они подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против России на $114 млрд. Иск был удовлетворен, однако его сумма была снижена до $50 млрд. В последствии Окружной суд Гааги признал, что суд, вынесший это решение, не имел на это необходимой компетенции.

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