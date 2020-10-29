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На санитарную авиацию в Брянской области выделят 15 млн рублей

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В Брянской области появится санитарная авиация. На эти цели потратят 15 млн рублей. Авиационные услуги будет оказывать калининградская авиакомпания «Скол».

Стоимость одного летного часа оценивается в 200 тыс. рублей. Вертолет будет базироваться в аэропорту Брянска. Он сможет доставлять врачей и медицинские грузы, а также эвакуировать пациентов. Дальность полета должна быть не менее 400 км, отмечает интернет-газета «Брянские новости».

Как стало известно в начале октября, в Калужской области появились услуги санитарной авиации. По словам министра здравоохранения региона Алана Цкаева, 1 и 4 октября вертолеты доставили в калужские больницы пациентов из Козельского района, Хвастовичей и Тарусы.

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