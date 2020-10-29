Появилось видео с угрожавшим покончить с собой в офисе «Яндекс.Такси» в Москве

В распоряжении «Известий» появилось видео с мужчиной, который, угрожая покончить с собой в офисе «Яндекс.Такси» в Москве, требовал вызвать к нему генерального директора сервиса.

Инцидент произошел ранее 29 октября. Как стало известно, мужчину зовут Михаил П., раньше он работал в таксистом в компании, но недавно у него произошел конфликт с работодателем. По словам задержанного, ему не выплачивали заработную плату, а затем и вовсе отключили от сервиса. В офис компании он пришел, чтобы переговорить с ее генеральным директором.

На записи мужчина рассказал, что его мать и брат больны. Он также заявил о том, что сервис блокирует не первый раз, однако на этот раз он потерял терпение и не видит иного выхода.

Ранее также сообщалось, что правоохранители, прибывшие на место, задержали мужчину. Причины произошедшего устанавливаются.