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В Турции из-за коронавируса скончался российский турист

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Российский турист скончался от коронавируса в турецкой Анталье. Об этом в четверг, 29 октября, заявил ТАСС представитель Генерального консульства России в городе.

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«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела погибшего», ― рассказал он агентству.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что правительство Турции рассматривает возможность ограничения международных поездок из-за увеличения количества заразившихся COVID-19, страну могут закрыть для туристов в ноябре или декабре.

Отмечалось, что ограничения коснутся в первую очередь крупных туристических центров, а также Стамбула.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 29 октября, на планете зарегистрировано свыше 44,7 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 32,7 млн.

В Турции, по последней информации, выявлено 368 513 случаев коронавируса, при этом 10 027 пациентов скончались, а еще 319 181― выздоровел.

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