Минэнерго Белоруссии оценило ноту протеста Литвы по БелАЭС

Нота протеста Литвы — неудачная попытка дискредитировать проект БелАЭС в глазах европейского сообщества. Об этом в четверг, 29 октября, заявила пресс-секретарь министерства энергетики Белоруссии Ольга Козлович.

По словам Козлович, Вильнюс неоднократно предпринимал шаги для срыва строительства станции.

«При этом в ход идут различные инструменты давления — от громких заявлений высоких чиновников и политиков Литвы об угрозе БелАЭС для Европы до призывов бойкотировать ее строительство на международных площадках», — цитирует ее БелТА.

Как уточнила Козлович, не приводится ни одного обоснованного аргумента о небезопасности станции. Заявления Литвы голословны, их цель — формирование негативного отношения к проекту, отметила представитель ведомства.

По ее словам, Минск неоднократно направлял информацию о ходе строительства станции литовской стороне и приглашал на площадку АЭС.

«Каких-либо предложений о посещении Белорусской атомной электростанции литовскими специалистами, для того чтобы на месте оценить ее безопасность, к нам не поступало», — сказано в заявлении минэнерго.

Литва избрала тактику необоснованных претензий и обвинений, а все действия литовской стороны имеют политический подтекст, добавила Козлович.

При этом никакого поспешного пуска атомной станции не будет. Все операции ведутся в соответствии с графиком программ и под жестким контролем надзорных органов, а сам проект соответствует всем требованиям безопасности, что не раз подтверждали международные экспертные миссии, в том числе МАГАТЭ, ВАО АЭС, подчеркнула она.

Ранее на этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа в ходе телефонного разговора с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил об угрозе для Евросоюза со стороны Белоруссской АЭС. По его словам, Минск продолжает работы по запуску первого блока БелАЭС в Островце, игнорируя проблемы ядерной безопасности и не реализовав рекомендации стресс-тестов.

11 октября в реакторе первого энергоблока станции была успешно запущена управляемая цепная реакция деления.

В ближайшее время на первом энергоблоке планируется провести комплекс исследований с целью подтверждения безопасности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки. После этого будет осуществлен энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны.

Первый блок Белорусской АЭС запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива.