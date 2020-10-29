В Роспотребнадзоре назвали сроки роста числа случаев коронавируса в РФ

Рост распространения коронавируса в России будет продолжаться еще две-три недели, сообщил в четверг, 29 октября, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе онлайн-заседания Научного совета РАН «Науки о жизни»

«Мы имеем фазу роста, которая будет продолжаться примерно еще две-три недели», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов, заявил, что активный прирост новых случаев COVID-19 в России может завершиться через три недели. Говоря о дальнейшей вероятности новых волн заболевания, специалист отметил, что мир впервые столкнулся одновременно с эпидемиологическим сезоном ОРВИ и коронавирусом, поэтому пока не ясно, как ситуация будет развиваться дальше.

27 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление ведомства также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По состоянию на 28 октября в России выявлен 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

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