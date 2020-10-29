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Умер бывший хореограф Плющенко Давид Авдыш

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На 69-м году жизни умер хореограф Давид Авдыш, который ставил программы фигуристу Евгению Плющенко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 октября на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает искренние соболезнования родным и близким Давида Авдышовича Авдыша. Светлая память», — говорится в сообщении.

Авдыш родился 4 июля 1952 года в Житомире. Окончил Киевское хореографическое училище. Работал художественным руководителем балета Санкт-Петербургского мюзик-холла. Был тренером команды Санкт-Петербурга по фигурному катанию на коньках.

Давид Авдыш был постановщиком всех программ фигуристов Оксаны Казаковой, Артура Дмитриева, Евгения Плющенко и других. Одна из самых известных его постановок — выступление Плющенко на чемпионате мира по фигурному катанию 2001 года в Ванкувере под песню «Sex Bomb» британского певца Тома Джонса.

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