Фургон со взрывчаткой обнаружен полицейскими в Филадельфии

Полиция американского штата Филадельфия обнаружила грузовик со взрывчатыми веществами и другим подозрительным грузом. Об этом в эфире сообщил телеканал 6ABC.

Грузовик был обнаружен в среду, 28 октября, вечером в Логан Серкл. Внутри автомобиля находились баки с пропаном, факелы и, предположительно, динамитные шашки. Содержимое фургона устанавливают взрывотехники, проходят экспертизы.

Принадлежность транспортного средства пока не установлена, информации о задержаниях нет.

Ранее офис мэра города сообщил о введении комендантского часа с 21.00 среды до 06.00 четверга в связи с беспорядками, произошедшими после убийства полицейскими афроамериканца Уолтера Уоллеса. Всего в Филадельфии было задержано более 90 человек.

В понедельник 27-летний темнокожий мужчина, предположительно, вооруженный ножом, шел в сторону сотрудников полиции. Женщина, предположительно, мать мужчины, пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение. Полицейские выстрелили в мужчину, тот скончался на месте.

Позже семья погибшего заявила СМИ, что он страдал расстройством психики и принимал лекарства.

Накануне сообщалось, что национальная гвардия в американском штате Пенсильвания мобилизовала несколько сотен военных для поддержания порядка в Филадельфии.