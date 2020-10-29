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Роспотребнадзор нашел коронавирусы у летучих мышей в России

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирусы у летучих мышей в России, однако какой у них тип вируса, говорить пока рано. Об этом 29 октября сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

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«Также исследование позволило установить последовательности геномов целого ряда других вирусов (не коронавирусов), которые были найдены заодно», — приводит ее слова «РИА Новости».

Исследование летучих мышей будет продолжаться около двух лет. При этом летучие мыши не опаснее других диких животных, например, лис и ежей, которые тоже могут быть переносчиками других опасных для человека вирусов, отметила специалист.

Сперанская добавила, что человеку достаточно стараться не трогать летучих мышей, не лезть к ним и не разорять их места обитания.

Роспотребнадзор начал летом исследование по выявлению коронавирусов у летучих мышей, обитающих в разных регионах страны. Отмечалось, что проект поможет оценить возможные пути распространения вирусов и эпидемические риски.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Власти США обвиняют Пекин в распространении инфекции по всему миру. Высказывалось мнение, что коронавирус стал распространяться от летучих мышей, продающихся на одном из рынков города.

Ряд специалистов выдвигал теории о лабораторном происхождении инфекции, однако положительного отклика среди ученых такая версия не нашла.

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