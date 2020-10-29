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Genesis представила новый кроссовер

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Корейская компания Genesis представила новый кроссовер GV70. Продажи модели начнутся в 2021 году.

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Как сообщает 29 октября пресс-служба бренда, новинка станет вторым кроссовером в линейке Genesis и займет место рядом с моделью GV80.

Отличительными особенностями Genesis GV70 стали массивная пятиугольная радиаторная решетка и узкие светодиодные фары.

В салоне автомобиля устанавливаются цифровая приборная панель, мультимедийная система с большим дисплеем, а также шайба-селектор трансмиссии.

Также кросcовер предложат в версии Sport. Такой автомобиль отличается спортивным обвесом, сдвоенными выхлопными трубами и 21-дюймовыми колесными дисками. Передняя панель машины будет отделана карбоновыми вставками.

Технические характеристики модели, а также цена будут объявлены ближе к началу продаж.

8 апреля сообщалось, что Genesis планирует вывести на рынок спортивную модификацию седана G80.

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