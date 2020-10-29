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Рейды по проверке соблюдения масочного режима начинаются в Магадане

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Администрация Магадана объявила о проведении рейдов по проверке соблюдения масочного режима. В группы войдут представители правоохранительных органов, городского управления ГО и ЧС и мэрии.

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Нарушителей масочного режима ждет штраф — от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, сообщает ИА MagadanMedia. По словам мэра Магадана Юрия Гришана, в городе складывается крайне напряженная ситуация с COVID-19, система здравоохранения работает на пределе. Необходим максимально жесткий контроль по выполнению требований санитарных властей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в котором говорится о том, что ношение масок в общественных местах является обязательным. Без средств индивидуальной защиты нельзя находиться в общественном транспорте, в магазинах, на парковках, в лифтах и т.д.

По данным на 28 октября, в Магадане выявили 46 новых случаев коронавируса. Общее число инфицированных за весь период достигло 4357. Скончались 38 человек.

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