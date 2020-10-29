Препарат от COVID-19 «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в РФ

Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко в четверг, 29 октября, сообщил, что препарат от коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию, так как все условия по временной регистрации уже были выполнены.

«У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по «Фавипиравиру», уже завершены, реализованы и выполнены условия по 441 [постановлению], и, соответственно, ... он получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — цитирует «РИА Новости» его заявление на форуме «Фарммедобращение-2020».

27 октября депутат Госдумы Иван Сухарев предложил снабжать россиян, которые лечатся дома от коронавируса, медицинскими препаратами за счет федерального бюджета. При этом власти нескольких российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, в настоящее время уже предоставляют бесплатно медикаменты амбулаторным пациентам.

26 октября Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. В список рекомендованных для лечения COVID-19 включили еще ряд препаратов: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Гидроксихлорохин», «Азитромицин» (в сочетании с «Гидроксихлорохином»), «Интерферон-альфа».

В середине октября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что препараты от COVID-19 попали в перечень жизненно важных и необходимых лекарств, поэтому цены на них пересмотрят.

По состоянию на 28 октября в России выявлен 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

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