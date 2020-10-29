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Красноярский минобр рекомендовал школам перейти на дистанционку

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Министерство образования Красноярского края рекомендовало отправить учащихся 5–11 классов школ крупных городов региона на дистанционное обучение после завершения осенних каникул.

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Решение принято на фоне распространения коронавируса в крае.

«Министерство образования региона рекомендовало школам Красноярска, Ачинска, Канска, Енисейска, Дивногорска, Лесосибирска, Минусинска, Сосновоборска, Шарыпова, Железногорска и Зеленогорска перевести на дистанционное обучение учащихся 5–11 классов сразу после окончания осенних каникул», — говорится в сообщении властей.

Ученики с 1 по 4 класс продолжат обучение в очном режиме.

21 октября в Новосибирской области правительство объявило двухнедельные школьные каникулы из-за коронавируса. Студенты первых курсов колледжей буду заниматься дистанционно.

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