Красноярский минобр рекомендовал школам перейти на дистанционку

Министерство образования Красноярского края рекомендовало отправить учащихся 5–11 классов школ крупных городов региона на дистанционное обучение после завершения осенних каникул.

Решение принято на фоне распространения коронавируса в крае.

«Министерство образования региона рекомендовало школам Красноярска, Ачинска, Канска, Енисейска, Дивногорска, Лесосибирска, Минусинска, Сосновоборска, Шарыпова, Железногорска и Зеленогорска перевести на дистанционное обучение учащихся 5–11 классов сразу после окончания осенних каникул», — говорится в сообщении властей.

Ученики с 1 по 4 класс продолжат обучение в очном режиме.

21 октября в Новосибирской области правительство объявило двухнедельные школьные каникулы из-за коронавируса. Студенты первых курсов колледжей буду заниматься дистанционно.

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