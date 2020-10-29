В США заявили о невозможности технически решить с Турцией вопрос по С-400

В Вашингтоне не видят возможности урегулировать вопрос с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 техническими средствами. Об этом заявил ТАСС помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Перед Турцией был поставлен ряд вариантов и благоприятных возможностей, чтобы она отвечала тем своим требованиям, которые сформулировала в плане обеспечения своей противовоздушной обороны <…> Что не было выполнено, так это (требование США. ― Ред.) не включать, не использовать С-400», ― рассказал он агентству 28 октября.

Купер добавил, что закупка российских ЗРС подтолкнула США и НАТО к коллективному решению исключить Турцию из программы производства американского истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35.

Кроме того, он подчеркнул, что для улаживания противоречий необходимо в «инициативном порядке принимать активные меры», иными словами, не операционализировать С-400.

Ранее, 24 октября, стало известно, что Турция продолжает проверку и подготовку к развертыванию приобретенных у России ЗРС С-400.

16 октября турецкие ВС впервые опробовали на учениях российские С-400 «Триумф». Были выполнены пуски трех ракет, все они успешно поразили назначенные цели.

Ранее США уже неоднократно выражали недовольство от приобретения Анкарой российских комплексов ПВО. Турция заверила, что не откажется от комплексов даже в случае введения санкций.