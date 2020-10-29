В Новосибирской области ограничения по COVID-19 продлили до конца года

В Новосибирской области режим ограничений в связи с распространением коронавируса продлен до 31 декабря текущего года. Такую информацию в четверг, 29 октября, распространила пресс-служба правительства региона.

«Соответствующее постановление от 28.10.2020 № 194 подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников», — говорится в сообщении.

Накануне глава региона призвал местных жителей ответственно соблюдать защитные меры, препятствующие распространению коронавируса, чтобы не вернуться к жестким ограничительным мероприятиям.

Согласно веденным в марте властями Новосибирской области мерам, все работники местных организаций и предприятий, а также посетители театров, кинотеатров, концертных организаций обязаны соблюдать масочный режим.

21 октября правительство региона объявило двухнедельные школьные каникулы из-за коронавируса. Так, осенние каникулы во всех общеобразовательных учреждениях продлятся с 26 октября по 9 ноября. Студенты первых курсов колледжей буду заниматься дистанционно.

Также принято решение с 26 октября ограничить работу организаций общепита и ночных клубов с 24:00 и до 8:00. Исключение — заведения в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Новосибирской области на сегодняшний день зафиксирован 16 761 случай инфекции, скончались 574 человека, выздоровели 13 924 пациента.

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