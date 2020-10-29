Подросткам в Самарской области запретили посещать ТЦ без родителей

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Самарской области запретил несовершеннолетним посещать торговые центры без родителей во время школьных каникул. Решение принято на фоне распространения коронавируса, говорится на сайте пресс-службы правительства региона.

«Еще одно решение, принятое штабом, — установить запрет нахождения несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях торговых, торгово-развлекательных центров, в том числе на территории фуд-кортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей на период школьных каникул», — говорится в сообщении от 28 октября.

Решение принято для снижения риска заражения подростков коронавирусом или другими сезонными респираторными заболеваниями.

Ранее в октябре пожилым жителям региона рекомендовали ограничить контакты и без необходимости не выходить из дома.

В Роспотребнадзоре между тем утверждают, что 25% заболевших COVID-19 — это люди старше 65 лет.

По состоянию на 28 октября в Самарской области выявлено 15 458 случаев заражения коронавирусом, 12 701 человек выздоровел, 259 — скончались. Данные на 29 октября ожидаются позднее.

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