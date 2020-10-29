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В Минздраве России оценили влияние массовой вакцинации на ход пандемии COVID-19

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Массовая вакцинация может кардинально изменить ход пандемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

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«Если сейчас начнется массовая вакцинация, это вообще может изменить ход эпидемии, потому что это самое эффективное средство профилактики. И если это начнется, конечно, мы вправе ожидать, что будет спад этой неблагоприятной эпидемической ситуации, нормализация», — приводит его слова «РИА Новости».

Оценивая вероятность наступления третьей волны пандемии весной 2021 года, Чуланов отметил, что об этом говорить пока нельзя из-за недостатка данных. Повлиять на текущий процесс пандемии могут грамотно применяемые меры защиты, в том числе ношение масок.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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