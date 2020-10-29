В Минздраве России оценили влияние массовой вакцинации на ход пандемии COVID-19

Массовая вакцинация может кардинально изменить ход пандемии коронавируса. Об этом 29 октября заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

«Если сейчас начнется массовая вакцинация, это вообще может изменить ход эпидемии, потому что это самое эффективное средство профилактики. И если это начнется, конечно, мы вправе ожидать, что будет спад этой неблагоприятной эпидемической ситуации, нормализация», — приводит его слова «РИА Новости».

Оценивая вероятность наступления третьей волны пандемии весной 2021 года, Чуланов отметил, что об этом говорить пока нельзя из-за недостатка данных. Повлиять на текущий процесс пандемии могут грамотно применяемые меры защиты, в том числе ношение масок.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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