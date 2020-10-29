Самолет рейса Тюмень–Салехард сел на запасном аэродроме из-за непогоды

Самолету авиакомпании «Ямал», выполнявшему рейс Тюмень–Салехард, пришлось совершить посадку в аэропорту Надыма. Причиной этому послужило обледенение взлетно-посадочной полосы в воздушной гавани пункта назначения. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На борту воздушного судна находились 84 пассажира, в том числе шестеро детей. Посадка прошла благополучно.

«Представителями авиакомпании организованы услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.

В ведомстве отметили, что ситуация находится на контроле надзирающего транспортного прокурора.

Согласно данным Гидрометцентра России, в Салехарде в четверг идет небольшой снег, а температура воздуха составляет -7 градусов.

22 октября пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности шасси.