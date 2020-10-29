Свыше 368 тыс. россиян остаются под наблюдением врачей из-за COVID-19

Свыше 368 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие у них коронавируса. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 368 245 человек», ― цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве добавили, что в стране проведено более 59,2 млн тестов на коронавирус, причем за сутки ― 553 тыс.

27 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По словам главы ведомства Анны Поповой, среди граждан, заболевших COVID-19, 85% не соблюдали требования безопасности, в частности, не использовали средства индивидуальной защиты и не мыли руки. Введение повсеместного масочного режима в стране, по ее мнению, позволит не допустить негативного сценария распространения инфекции.

По состоянию на 28 октября, в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек. Данные на 29 октября ожидаются позднее.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.