Мигрант обокрал храм в Ленобласти ради покупки смартфона

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого во взломе дверей храма в Приозерском районе Ленинградской области и краже пожертвований прихожан. Об этом в четверг, 29 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сообщение от священника о том, что неизвестный, вскрыв входную дверь, проник в храм Андрея Первозванного в поселке Васильево и похитил два ящика с пожертвованиями прихожан, поступило правоохранителям 24 октября. Всего были украдено 21 тыс. рублей, полиция возбудила уголовное дело по 158 статье УК РФ («Кража»).

«Сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, гражданина сопредельного государства, ранее судимого за незаконное пересечение границы», — говорится в сообщении правоохранителей. В настоящее время решается вопрос об аресте злоумышленника.

Дверь храма мужчина взломал фомкой, на украденные деньги купил смартфон.

Ранее в октябре в Санкт-Петербурге сотрудники полиции Василеостровского района раскрыли крупную кражу денег и ювелирных изделий у предпринимателя. Ущерб тогда составил 1,896 млн рублей.