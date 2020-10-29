Россияне смогут увидеть «голубую Луну» 31 октября

Редкое природное явление «голубая Луна», когда на один месяц выпадает сразу два полнолуния, можно будет наблюдать в разных часовых поясах России 31 октября. Об этом 29 октября сообщила «Примпогода».

«Явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах — Луна взойдет над горизонтом в 0:49 по владивостокскому времени ночью на воскресенье, 1 ноября (17:49 мск, 31 октября). В следующий раз двойное полнолуние в октябре состоится в 2039, 2058, 2077 и 2096 годах», — говорится в сообщении.

Свое название это явление получило по английской поговорке «Once in a blue Moon» — «однажды при голубой Луне», то есть крайне редко или никогда, поэтому в этот день Луна не будет светиться синим или голубым.

Ранее, 2 сентября, по всей территории России можно было увидеть «кукурузную Луну» — первое полнолуние осени, которое наблюдается всего один раз в год. Название этому явлению дали индейцы, которые несколько столетий назад жили на территории современной Северной Америки, поскольку незадолго до полнолуния поспевал урожай кукурузы.