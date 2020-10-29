Прямой эфир

Россияне смогут увидеть «голубую Луну» 31 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Редкое природное явление «голубая Луна», когда на один месяц выпадает сразу два полнолуния, можно будет наблюдать в разных часовых поясах России 31 октября. Об этом 29 октября сообщила «Примпогода».

Призраки жизни: в кислотном аду Венеры нашли биомаркеры
Наличие фосфина в атмосфере планеты дает надежду ученым

«Явление можно будет наблюдать в разных часовых поясах — Луна взойдет над горизонтом в 0:49 по владивостокскому времени ночью на воскресенье, 1 ноября (17:49 мск, 31 октября). В следующий раз двойное полнолуние в октябре состоится в 2039, 2058, 2077 и 2096 годах», — говорится в сообщении.

Свое название это явление получило по английской поговорке «Once in a blue Moon» — «однажды при голубой Луне», то есть крайне редко или никогда, поэтому в этот день Луна не будет светиться синим или голубым.

Ранее, 2 сентября, по всей территории России можно было увидеть «кукурузную Луну» — первое полнолуние осени, которое наблюдается всего один раз в год. Название этому явлению дали индейцы, которые несколько столетий назад жили на территории современной Северной Америки, поскольку незадолго до полнолуния поспевал урожай кукурузы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020