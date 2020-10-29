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В Москве налетчики украли у бизнесмена сумку с 3,5 млн рублей

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Грабители напали на столичного бизнесмена и его родственника в центре Москвы, отняв сумку с 3,5 млн рублей. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, инцидент произошел 26 октября возле одного из банков, расположенных на улице Станиславского. Предприниматель и его родственник на автомобиле Volkswagen Passat подъехали к кредитной организации, чтобы обменять деньги. Бизнесмен хотел оказать материальную помощь своему родственнику.

В этот момент на них напали злоумышленники которые, распылив газовый баллончик, схватили из машины сумку с деньгами и скрылись с места происшествия. Предприниматель безуспешно пытался их догнать и даже выстрелил вслед из травматического пистолета.

По факту разбоя в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Как отмечает телеканал, накануне оперативники задержали одного из подозреваемых в нападении. Им оказался 48-летний уроженец Назрани.

В октябре дворник детсада с игрушечным пистолетом ограбил школьного повара в Усолье-Сибирском. Он совершил нападение на 31-летнюю женщину, когда она шла на работу, потребовав отдать ему сумку, смартфон, деньги и банковские карты. Женщина отдала все нападавшему, и он скрылся. Стражи порядка задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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