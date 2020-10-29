В Подмосковье задержали перевозившего наркотики в Липецк водителя

В Московской области полицейские задержали водителя машины, который подозревается в попытке сбыта более 2 кг наркотиков. Об этом в четверг, 29 октября, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

На трассе М4 «Дон» инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого находился 30-летний житель Челябинской области. Во время беседы с правоохранителями мужчина вел себя странно и сильно нервничал. Сотрудники Госавтоинспекции провели досмотр автомобиля и обнаружили в салоне четыре пакета с порошкообразным веществом.

На место прибыла следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Кашира. Обнаруженные наркотики были изъяты и направлены на экспертизу, по итогам которой было установлено, что образцы порошка являются мефедроном.

Подозреваемый пояснил, что наркотики он забрал в лесополосе в Воскресенском городском округе, чтобы переместить в тайник в Липецке. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Подозреваемый заключен под стражу.

30 сентября сотрудники московской таможни обнаружили почти 2 тыс. таблеток с психотропным веществом в посылках из Испании. В отношении организатора контрабандного канала и его сообщников возбуждены уголовные дела.