Главврач Коммунарки назвал число находящихся в больнице пациентов

Более 850 пациентов находятся на лечении в московской больнице в Коммунарке. Об этом в четверг, 29 октября, заявил главврач Денис Проценко.

«ГКБ №40 (в Коммунарке) находится на лечении 853 пациента, из них в отделениях реанимации142 (16,6%) ― ИВЛ (искусственная вентиляция легких. ― Ред.) 44, НИВЛ (неинвазивная вентиляция легких. ― Ред.) 38, ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация. ― Ред.) 2, ЗПТ (заместительная почечная терапия. ― Ред.) 9», ― написал он на своей странице в Facebook.

Проценко добавил, что в настоящее время в госпитальных отделениях кислородозависимы 66,8% пациентов.

Накануне в столичном управлении Роспотребнадзора отметили, что ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать.

Днем ранее в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Постановление службы также обязывает региональные власти усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, торговых объектах, общепите, театрах и других местах массового пребывания и проводить не менее 150 лабораторных тестов на 100 тыс. населения среднесуточно.

По словам главы ведомства Анны Поповой, среди граждан, заболевших COVID-19, 85% не соблюдали требования безопасности — в частности, не использовали средства индивидуальной защиты и не мыли руки. Введение повсеместного масочного режима в стране, по ее мнению, позволит не допустить негативного сценария распространения инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

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