Юных спортсменов в ЕАО обеспечили новыми борцовскими коврами

В ЕАО доставили два новых борцовских ковра для юных спортсменов, которые занимаются в СК «Союз». Это стало возможным благодаря взаимодействию властей автономии с Федерацией спортивной борьбы России. Согласно приказу Минспорта России, базовыми видами спорта для ЕАО являются спортивная борьба и бокс.

ИА EAOMedia напоминает, что ранее глава автономии Ростислав Гольдштейн обратился с просьбой к руководству Федерации спортивной борьбы оказать региону поддержку и направить два борцовских ковра и комплекты спортивной формы. Запрос был выполнен. По словам главы Федерации спортивной борьбы ЕАО Евгения Нежинского, до конца года они ждут поставку 60 комплектов спортивной формы.

Борцовские ковры, на которых ранее занимались спортсмены, соответствуют всем нормам. Их решено перенаправить в школу села Пузино Октябрьского района. Еще один ковер оставят в зале СК «Союз» в качестве резервного. Например, его можно будет применить во время соревнований с большим количеством участников.