В Подмосковье появится рейтинг кинотеатров

Рейтинг кинотеатров составят в Московской области. Об этом в среду, 28 октября, сообщил телеканал «360» со ссылкой на заместителя министра культуры региона Валентину Лиханову.

По ее словам, среди кинотеатров проведут конкурс, победитель которого получит денежную премию. Лиханова уточнила, что всего в Подмосковье работает 92 кинотеатра, 66 из которых являются частными. Призовой фонд по итогам конкурса составит 5 млн рублей.

С начала 2020 года в регионе кинотеатры посетили свыше 6 млн человек. По словам замминистра, власти поддерживают кинотеатры в непростых условиях. Для этого ввели налоговые льготы, пишет РИАМО.

28 октября сообщалось, что почти 15% кинотеатров в регионах России закрылись из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как заявил советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой, по прогнозам, до конца года до 40% кинотеатров страны может постичь та же участь.