Росавиация сообщила о снижении перевозок на 31,7% в сентябре

Российские авиакомпании по итогам сентября 2020 года перевезли 8,76 млн пассажиров, что на 31,7% меньше показателя за аналогичный период годом ранее. Об этом в четверг, 29 октября, сообщила на своем сайте Росавиация.

Внутренние перевозки увеличились на 6,8%, до 7,46 млн пассажиров, а международные сократились на 77,7%, до 1,3 млн.

При этом, если в 2019 году между Россией и странами СНГ были перевезены 10,83 млн пассажиров, то в этом году — только 2,74 млн, что составляет 25% от перевозок годом ранее.

В России международные пассажирские авиаперевозки прекратились в марте из-за пандемии COVID-19. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. С середины октября стали возможны рейсы на Кубу и в Сербию, с ноября возобновится сообщение с Японией.

Полеты пока возможны только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска, Уфы.

В мае правительство постановило выделить из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей для поддержки авиакомпаний, пострадавших от коронавируса. В конце сентября стало известно о планах кабмина дополнительно поддержать региональных авиаперевозчиков.