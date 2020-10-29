Мобильные пункты вакцинации от гриппа в Москве завершат работу 31 октября

В Москве мобильные пункты вакцинации против гриппа завершат работу 31 октября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города в четверг, 29 октября.

Как отметила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, прививочные кабинеты в городских поликлиниках продолжат работать.

«В этом году за два месяца работы мобильных пунктов вакцинации прививку от гриппа в них сделали более 380 тыс. горожан», — подчеркнула она, уточнив, что власти города уже пятый год подряд предлагают гражданам сделать прививку в мобильных пунктах.

В городе на данный момент работает порядка 50 мобильных пунктов вакцинации возле станций метро и Московского центрального кольца, железнодорожных станций, в центрах госуслуг «Мои документы» и около торговых центров.

«Делать прививки в офисах госуслуг районов Марьино и Арбат будут до завершения городской кампании по вакцинации», — говорится в сообщении.

Прививку от гриппа делают бесплатно всем желающим старше 18 лет, а после выдают сертификаты. Процедура занимает 10–15 минут. При себе нужно иметь паспорт.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом доложила, что прививки от гриппа сделали 30% россиян — 43,8 млн человек. Однако в ряде регионов вакцинация идет на недостаточном уровне, указала она.

В этот же день вирусолог Виталий Зверев напомнил об опасности гриппа. По его словам, грипп является опасным вирусным респираторным заболеванием с высокой смертностью и не менее тяжелыми осложнениями, чем у коронавируса. Так, для него, так же как и при коронавирусе, характерны тяжелые пневмонии.

21 октября стало известно, что научный центр «Вектор» в Новосибирской области ведет в разработку объединенной вакцины, которая защищает сразу и от гриппа, и от коронавируса.