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В Мексике обнаружили тайные захоронения с останками тел 59 человек

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В муниципалитете Сальватьерра мексиканского штата Гуанахуато правоохранители обнаружили захоронения с телами 59 человек, считавшихся пропавшими без вести. Об этом сообщила руководитель Национальной комиссии по поиску пропавших Карла Осуна.

«Мы нашли 59 тел в тайных захоронениях. Мы продолжаем поиски», — написала она 28 октября в Twitter, добавив, что у полиции есть данные еще по меньшей мере о 15 таких могильниках.

По словам Осуны, останки были извлечены из 52 разных точек по всему региону. Их удалось обнаружить благодаря заявлениям о пропаже и наводкам родственников погибших. Вероятно, погребенные стали жертвами местных преступных группировок, добавила она.

Как пишет ТАСС, по состоянию на январь 2020 года, в Мексике более 61 тыс. человек числились пропавшими без вести.

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