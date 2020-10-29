В Москве за сутки 3780 человек вылечились от COVID-19

Еще 3780 человек вылечились в Москве от COVID-19 за минувшие сутки. Об этом сообщила в четверг, 29 октября, заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

«Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 303 831 человека», — рассказала она.

Власти Москвы призывают вылечившихся горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Кроме того, выздоровевшие москвичи могут стать волонтерами и помогать тем, кто лечится от COVID-19 на дому.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин оценил итоги последних двух недель борьбы с коронавирусом. Он подчеркнул, что динамика вселяет осторожный оптимизм в развитии ситуации с COVID-19 в Москве.

По его словам, за прошедшую неделю прирост новых случаев составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти — почти на 80% за два месяца.

Вместе с этим градоначальник продлил действующий режим удаленной работы до 29 ноября. Также до конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее в октябре Собянин отмечал, что динамика загруженности коечного фонда уменьшилась в пять раз.

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