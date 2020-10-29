Мужчину с детьми спасли из перевернувшегося вездехода под Хабаровском

В Амурском районе Хабаровского края спасатели оказали помощь мужчине с двумя детьми, чей вездеход-болотоход перевернулся в протоке Пчелина на реке Амур. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Хабаровскому краю, ЧП произошло между населенными пунктами Вандан и Форель. В диспетчерскую службу позвонил сам пострадавший.

По его словам, он с двумя 12-летними детьми поехал на рыбалку. При форсировании протоки мужчина не рассчитал глубину в этом месте, и вездеход всплыл на колесах.

Транспортное средство повернуло против течения, дети смогли вовремя выпрыгнуть благодаря тому, что находились в кузове. Их отец выбрался через дверь. Пострадавшим удалось взобраться на выступающие из воды элементы рамы и подвески и дождаться помощи спасателей.