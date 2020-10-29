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В Барнауле изменили маршруты электротранспорта из-за сбоя на подстанции

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В Барнауле (Алтайский край) несколько маршрутов электротранспорта остались без электроснабжения из-за сбоя в работе на первой подстанции. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в четверг, 29 октября.

Так, электроэнергии нет от проспекта Ленина по проспект Строителей, а также на Красноармейском проспекте до улицы Анатолия. В связи с этим трамваи №1, 4, 7 будут ходить по измененному маршруту. Кроме того, электроэнергии нет на площади Победы по маршруту троллейбуса № 6.

Отмечается, что подача электроэнергии в жилые дома не ограничена. Технические работы на подстанции планируется завершить в течение часа, пишет ТАСС.

24 октября сообщалось, что из-за плохой погоды в Хабаровском крае без электроснабжения остались около 36,2 тыс. человек в 40 населенных пунктах.

Нарушения в подаче электроэнергии затронули в том числе Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Аварийные работы осложняло продолжение осадков, в частности мокрый снег, который налипал на провода линий электропередачи.

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