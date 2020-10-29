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Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор экс-президенту Ли Мён Баку

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Верховный суд Республики Южная Корея оставил в силе приговор апелляционного суда бывшему президенту страны Ли Мён Баку — экс-лидера осудили на 17 лет тюремного заключения по обвинению в растрате и взяточничестве. Об этом 29 октября сообщило агентство Yonhap News.

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Суд низшей инстанции вынес приговор бывшему главе государства в феврале. Также его обязали заплатить штраф в размере 13 млрд вон ($11,7 млн) и еще 5,7 млрд вон (примерно $5 млн) по делу о коррупции.

Политик руководил страной с 2008 по 2013 год, в апреле 2018-го ему было предъявлено обвинение по 16 пунктам уголовных обвинений, включая хищение средств в связи с компанией по производству автозапчастей DAS и получение взяток.

В октябре того же года окружной суд признал его виновным или частично виновным по семи пунктам и приговорил к 15 годам тюремного заключения, что сделало его четвертым бывшим южнокорейским лидером, осужденным за уголовные преступления.

Суд признал, что 78-летний Ли был фактическим владельцем DAS, при этом политик постоянно отрицал этот факт.

По данным суда, бывший президент, в том числе присвоил средства DAS и использовал власть в интересах компании.

В октябре 2019 года кружной суд Сеула арестовал Чон Гён Сим, жену экс-министра юстиции Южной Кореи Чо Гука. Ее обвиняют, в частности, в подделке документов, присвоении средств, попытке уничтожения доказательств.

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