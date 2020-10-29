Четыре человека пострадали при пожаре в жилом доме под Тамбовом

В городе Котовск Тамбовской области в ночь на 29 октября загорелся жилой дом. В результате пожара пострадали четыре человека, сообщает региональный главк МЧС России.

Информация о возгорании на улице Комсомольской поступила в 00:45 (время совпадает с московским). Спустя три часа оно было ликвидировано.

«В результате пожара дом выгорел внутри на площади 45 кв. м, четыре человека пострадали», — говорится в сообщении.

Причина происшествия, а также состояние потерпевших выясняются.

28 октября в селе Ленинское Еврейской автономной области 12-летняя девочка выпрыгнула из окна горящей квартиры, чтобы спастись, и повредила спину.