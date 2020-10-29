Прямой эфир

Банки рассказали о мошеннической схеме с использованием роботов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты кредитных организаций рассказали, как мошенники используют роботов для обмана клиентов банков.

Так, злоумышленники могут обзванивать жертв с помощью программного обеспечения и интернет-телефонии вместо отправки фишинговых сообщений в мессенджеры или по электронной почте, рассказал замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Пешков.

Обманный курс: 78% компаний в РФ стали жертвами экономических преступлений
В пандемию риск мошенничества возрастает из-за работы в удаленном режиме

Кроме того, робот может запрашивать обратный звонок и соединять со «специалистом».

«Далее, конечно, уже не робот «работает» с клиентом, а социнженер, то есть ни о каких высоких технологиях тут речь не идет, социальные инженеры используют стандартные схемы, поменялась только «наживка» — робот», — рассказал «РИА Новости» директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

Также были зафиксированы единичные случаи, когда клиента переключали на якобы робота в тот момент, когда ему нужно было сообщить одноразовый пароль, сообщили в «Ак Барс банке». Делалось это для того, чтобы ввести клиента в заблуждение, будто он сообщает код не сотруднику банка, а защищенной системе.

«Чаще встречаются комбинированные атаки, когда мошенник предлагает назвать одноразовые коды роботу и четко предупреждает клиента не сообщать коды мошеннику, так как это запрещено», — отметил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.

По словам начальника департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олега Волкова, преимуществом данного метода является то, что общение с роботами может вызывать доверие у клиента.

«Если клиент сам позвонил, то велика вероятность того, что далее он будет готов озвучить запрашиваемые мошенниками данные, либо выполнить полученные инструкции «по спасению» своих денежных средств», — отметили в Промсвязьбанке.

Ранее эксперт рассказал, как нужно действовать при краже денег с банковской карты или счета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020