Прямой эфир
Сюжет:

В ГД предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить комиссию за банковские переводы между физическими лицами в период ограничений по коронавирусу. Об этом 29 октября сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Долг отсрочкой красен: кредитные каникулы могут сделать постоянными
Центробанк и депутаты готовы обсудить такое предложение экспертного сообщества

В своем обращении депутат напомнил, что на фоне эпидемиологической ситуации некоторые российские регионы были вынуждены частично вернуть ограничительные меры. В частности, компании перевели ряд сотрудников на дистанционную работу, а людям пожилого возраста рекомендовано оставаться дома.

Соблюдая данные предписания, россияне активнее начинают пользоваться онлайн-инструментами для финансовых операций, отметил Фёдоров. В качестве примера он привел оплату арендованного жилья и оказание финансовой помощи близким.

«В связи с этим прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками», — говорится в письме.

Ранее в четверг «Известия» со ссылкой на Центробанк писали, что регулятор рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательстве в «спящем» режиме, предусмотрев оперативную возможность включать его при кризисных ситуациях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020