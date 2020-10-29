В ГД предложили временно отменить комиссии за банковские переводы

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением отменить комиссию за банковские переводы между физическими лицами в период ограничений по коронавирусу. Об этом 29 октября сообщает RT со ссылкой на копию письма.

В своем обращении депутат напомнил, что на фоне эпидемиологической ситуации некоторые российские регионы были вынуждены частично вернуть ограничительные меры. В частности, компании перевели ряд сотрудников на дистанционную работу, а людям пожилого возраста рекомендовано оставаться дома.

Соблюдая данные предписания, россияне активнее начинают пользоваться онлайн-инструментами для финансовых операций, отметил Фёдоров. В качестве примера он привел оплату арендованного жилья и оказание финансовой помощи близким.

«В связи с этим прошу вас совместно с представителями банковского сообщества рассмотреть возможность обнуления комиссий на банковские переводы между физическими лицами в периоды ограничений как в рамках одного банка, так и при онлайн-переводах между двумя банками», — говорится в письме.

Ранее в четверг «Известия» со ссылкой на Центробанк писали, что регулятор рассмотрит предложение сделать механизм кредитных каникул постоянным наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательстве в «спящем» режиме, предусмотрев оперативную возможность включать его при кризисных ситуациях.