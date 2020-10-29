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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 октября

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Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в четверг, 29 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем в столице термометры покажут от +9.. +11 градусов тепла, при этом ночью похолодает до +2.. +4 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер в этот день будет иметь южное направление и скорость 3-8 м/с. Атмосферное давление в регионе сохранится в пределах 752 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал российские регион с самой необычной погодой на этой неделе. Так, по его словам, на востоке Воронежской области отмечается высокая пожарная опасность, при этом на западе региона ожидаются заморозки.

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