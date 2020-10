Опубликованы фото со съемок второго сезона сериала «Ведьмак»

В Сети появились фотографии со съемок второго сезона сериала «Ведьмак». Снимки опубликованы 28 октября порталом Redanian Intelligence.

На одной из фотографий запечатлен актер Имон Фаррен в роли Кагыра Маура Дыффина аэп Кеаллаха в новой броне Нильфгаарда, пишет REGNUM. Уточняется, что из-за ее прежнего вида отстранили специалиста по костюмам, который работал над первым сезоном шоу.

Кроме того, на кадрах также присутствуют персонажи Фрингилья Виго (Мими Дивени) и Францеска Финдабаир (Месия Симсон). Последняя, как видно на снимке, находится в положении. Как отмечает телеканал «360», это может быть авторским ходом от Netflix, поскольку ни в книге, ни в игровой адаптации от CD Projekt Red такого не было.

EXCLUSIVE: First look at Francesca Findabair reveals a surprising change in #TheWitcher Season 2 https://t.co/NlY0q0Sm5M

Пока дата премьеры второго сезона «Ведьмака» не называется, но в сетке расписания Netflix указан 2021 год.

Ранее в октябре Netflix выложил в Twitter снимок Генри Кавилла в образе Ведьмака, также облаченного в новые доспехи.

