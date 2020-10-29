Новое дело возбудили в отношении напавших на инкассаторов в Красноярске

Новое уголовное дело по обвинению в бандитизме возбудили в отношении троих напавших на инкассаторов в Красноярске весной этого года. Об этом в четверг, 29 октября, сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел 30 мая в Кировском районе на улице Щорса рядом с офисом Сбербанка. Злоумышленники тяжело ранили двоих инкассаторов и завладели сумкой с денежными средствами, после чего скрылись на автомобиле. По подозрению в совершении нападения задержаны трое мужчин 1961, 1971 и 1980 года рождения. В июне им предъявили обвинения в разбойном нападении (ч. 4 ст. 162 УК РФ).

«В настоящее время в отношении фигурантов также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 УК РФ «Бандитизм». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Ведется следствие», — говорится в тексте.

Установлено, что бандиты спланировали нападение еще в 2017 году, приобретая автомобиль ВАЗ и оттачивая навыки стрельбы из оружия. Кроме того, предполагаемый организатор преступления ездил в парикмахерские, где собирал волосы, которые после совершения нападения подкинул в салон машины.