Названы повышающие риск развития инсульта факторы

Профессор Андрей Чупин рассказал, что высокое давление, курение и повышенный уровень холестерина в совокупности дают высокий риск развития инсульта.

При этом специалист отметил, что примерно до 50 лет мужчины страдают от инсульта чаще, так как среди них больше курящих, а также у них чаще повышен уровень холестерина и отмечается неблагоприятный эмоциональный фон.

В свою очередь кандидат медицинских наук Аминат Тазартукова рассказала, что на сегодняшний день от 10% до 15% инсультов случаются у людей в возрасте от 18 до 50 лет, что связано с увеличением распространенности факторов риска среди молодых людей. В частности, к ним можно отнести избыточную массу тела и сахарный диабет.

Определить инсульт у человека можно с помощью небольшого теста: когда человек улыбается, угол рта с одной стороны «висит», он не может поднять и удерживать обе руки, а также внятно и разборчиво сказать простую фразу.

В данном случае рекомендуется измерить почувствовавшему себя плохо человеку артериальное давление, при высоких показателях дать препарат для его снижения, а также вызвать врача.

Для профилактики инсульта людям, у которых есть факторы риска, необходимо сделать УЗИ сонных артерий. Если оно покажет значительное поражение этих артерий, следует проконсультироваться со специалистом.

«При наличии факторов риска не нужно надеяться на то, что всё обойдется. Очень важно контролировать и корректировать их», — сказал Чупин «РИА Новости» в четверг, 29 октября.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что по меньшей мере каждый 70-й пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, переживает впоследствии инсульт.