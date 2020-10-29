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Дачникам разъяснили правила содержания животных на участке

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Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев в эфире «Радио 1» в среду, 28 октября, прокомментировал решение Конституционного суда, разрешающее дачникам заводить домашних животных на своих участках без согласования с главами садовых товариществ и местных чиновников.

По словам Мезенцева, решение защищает добропорядочных дачников от несправедливостей. Кроме того, оно касается дачников, которые занимаются разведением животных для собственных нужд, а не для фермерской предпринимательской деятельности, пишет НСН.

Вместе с тем он напомнил, что сохраняются градостроительные требования. Согласно им птичник должен располагаться не ближе 12 м от дома и 4 м от забора соседей. Помимо этого, животные должны иметь ветеринарные паспорта.

По мнению Мезенцева, данная поправка направлена на избавление Кодекса административных правонарушений от «надуманных штрафов». Вместе с тем, если со стороны дачников последуют нарушения, а их деятельность будет мешать покою соседей, это приведет к штрафу. Таким образом, закон не нарушает и не ограничивает права соседей.

28 октября сообщалось, что с 2021 года в России запретят брать животных на пляжи. Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих на российских пляжах утвердил глава МЧС России Евгений Зиничев.

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