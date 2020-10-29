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На Украине 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

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На Украине в районе города Кривой Рог сошли с рельсов 14 вагонов грузового поезда. Об этом в среду, 28 октября, сообщила пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

ЧП произошло утром 28 октября на окраине города. 14 вагонов сошли с пути прямо во время движения. В результате инцидента никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Предполагалось, что авария произошла из-за разъединения сцепления между вагонами, пишет RT. Позднее выяснилось, что причиной крушения поезда стал демонтаж железнодорожного полотна. В настоящее время виновный задержан, его личность установлена.

К настоящему моменту железнодорожные пути восстановлены, пишет НСН.

В сентябре сообщалось, что в Липецкой области сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. Сошедшие с рельсов вагоны, два из которых опрокинулись, перевозили металлолом.

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