WSJ назвал уроженку Перми одним из источников «компромата» на Трампа

Одним из источников «досье» на президента США Дональда Трампа является 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина. Об этом 28 октября сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника из американских спецслужб.

В июле американские СМИ рассекретили личность «главного источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. По их данным, им оказался аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. Он также работал в США специалистом по России и Евразии. Позже Трамп разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Данченко — «российский агент».

Согласно информации WSJ, на допросах ФБР Данченко рассказал о некоем школьном друге, который снабжал его информацией для досье Стила. Речь, по данным издания, идет о Галкиной, которая в досье фигурирует как «источник 3».

В статье отмечается, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского бизнесмена Алексея Губарева. Источники WSJ утверждают, что якобы именно Галкина назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Национального комитета Демократической партии и упомянула Губарева как эксперта по кибератакам, завербованного российскими спецслужбами.

21 октября Игорь Данченко заявил, что стал жертвой клеветнической кампании и не имеет отношения к Москве. Он также подчеркнул, что опасается за свою жизнь и может подать в суд на Трампа.

Ранее Губарев подал иск в суд Лондона о клевете против бывшего сотрудника британской разведки (MI6) Кристофера Стила из-за своего упоминания в так называемом «досье на Трампа».

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники тогдашнего кандидата на пост президента США Дональда Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа.

Позже к работе подключили Стила — главу лондонской фирмы экс-сотрудников британских спецслужб. Затем портал BuzzFeed опубликовал досье, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. Однако после этого Стил признавался, что его отчет основан на непроверенных фактах от «случайных» пользователей интернета.