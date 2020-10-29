Прямой эфир

WSJ назвал уроженку Перми одним из источников «компромата» на Трампа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из источников «досье» на президента США Дональда Трампа является 40-летняя уроженка Перми Ольга Галкина. Об этом 28 октября сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника из американских спецслужб.

Блуждание в потемках: в «деле Трампа» пропал русский след
Итоги расследования спецпрокурора Мюллера только усилили противостояние внутри США

В июле американские СМИ рассекретили личность «главного источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила. По их данным, им оказался аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. Он также работал в США специалистом по России и Евразии. Позже Трамп разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Данченко — «российский агент».

Согласно информации WSJ, на допросах ФБР Данченко рассказал о некоем школьном друге, который снабжал его информацией для досье Стила. Речь, по данным издания, идет о Галкиной, которая в досье фигурирует как «источник 3».

В статье отмечается, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского бизнесмена Алексея Губарева. Источники WSJ утверждают, что якобы именно Галкина назвала подразделение компании Webzilla ответственным за взлом почты Национального комитета Демократической партии и упомянула Губарева как эксперта по кибератакам, завербованного российскими спецслужбами.

21 октября Игорь Данченко заявил, что стал жертвой клеветнической кампании и не имеет отношения к Москве. Он также подчеркнул, что опасается за свою жизнь и может подать в суд на Трампа.

Ранее Губарев подал иск в суд Лондона о клевете против бывшего сотрудника британской разведки (MI6) Кристофера Стила из-за своего упоминания в так называемом «досье на Трампа».

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники тогдашнего кандидата на пост президента США Дональда Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа.

Позже к работе подключили Стила — главу лондонской фирмы экс-сотрудников британских спецслужб. Затем портал BuzzFeed опубликовал досье, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. Однако после этого Стил признавался, что его отчет основан на непроверенных фактах от «случайных» пользователей интернета.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020